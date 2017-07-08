В Сабирабаде отец, убивший молотком сына, приговорен к 19 годам лишения свободы

Лянкяран. 8 июля. REPORT.AZ/ Зачитан приговор отцу, убившему своего ребенка молотком.

Как сообщает южное бюро Report, в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершился суд по делу 27-летнего жителя села Уладжалы Сабирабадского района Рояла Мамедова, с особой жестокостью убившего 7-летнего сына Ройамина. На судебном процессе под председательством судьи Низами Гулиева Роялу Мамедову был зачитан приговор. Согласно решению суда, он лишен свободы сроком на 19 лет.

Отметим, что 29 марта произошло жестокое убийство. Так, долгие годы будучи наркоманом Р. Мамедов по этой же причине расстался с первой женой. У его второй супруги было трое детей. Убитый Ройамин являлся старшим из них. У супруги возникали частые семейные конфликты с Р. Мамедовым. Последний произошел из-за продажи дома в котором они проживали. Она сообщила мужу, что не будет продавать дом, поскольку у них нет другого места для жилья, однако муж отметивший, что имеет долг в связи с покупкой наркотических средств, захотел наказать жену. Женщине удалось спастись бегством. Мамедов, желавший отомстить жене, схватив ее сына, поволок его в старую не действующую сельскую столовую и в подвале столовой с особой жестокостью убил ребенка, забив его до смерти молотком по голове.