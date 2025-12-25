В Сабирабаде комбайн упал с моста в канал, водитель погиб
Происшествия
- 25 декабря, 2025
- 10:40
В Сабирабадском районе произошел трагический инцидент.
Как сообщает аранское бюро Report, в результате падения комбайна с моста в канал погиб водитель.
Происшествие произошло на территории села Сарханбейли Сабирабадского района.
Житель района Нурлан Керимов 1988 года рождения при пересечении моста над коллектором потерял управление за рулем хлопкоуборочной машины, в результате чего техника упала в канал.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
