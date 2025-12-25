Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Сабирабаде комбайн упал с моста в канал, водитель погиб

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 10:40
    В Сабирабаде комбайн упал с моста в канал, водитель погиб

    В Сабирабадском районе произошел трагический инцидент.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате падения комбайна с моста в канал погиб водитель.

    Происшествие произошло на территории села Сарханбейли Сабирабадского района.

    Житель района Нурлан Керимов 1988 года рождения при пересечении моста над коллектором потерял управление за рулем хлопкоуборочной машины, в результате чего техника упала в канал.

    От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

    По факту ведется расследование.

