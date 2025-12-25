İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Sabirabadda kombayn körpüdən kanala aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:08
    Sabirabadda kombayn körpüdən kanala aşıb, sürücü ölüb

    Sabirabad rayonunda kombaynın körpüdən kanala aşması nəticəsində sürücü ölüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Sarxanbəyli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    1988-ci il təvəllüdlü Kərimov Nurlan Zəbulla oğlu idarə etdiyi pambıqyığan maşınla kollektor üzərindəki körpüdən keçərkən kanala aşıb.

    Hadisə zamanı sürücü ölüb.

    Faktla abağlı araşdırma aparılır.

    В Сабирабаде комбайн упал с моста в канал, водитель погиб

