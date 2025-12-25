Sabirabadda kombayn körpüdən kanala aşıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 25 dekabr, 2025
- 10:08
Sabirabad rayonunda kombaynın körpüdən kanala aşması nəticəsində sürücü ölüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Sarxanbəyli kəndi ərazisində qeydə alınıb.
1988-ci il təvəllüdlü Kərimov Nurlan Zəbulla oğlu idarə etdiyi pambıqyığan maşınla kollektor üzərindəki körpüdən keçərkən kanala aşıb.
Hadisə zamanı sürücü ölüb.
Faktla abağlı araşdırma aparılır.
