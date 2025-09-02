В Саатлы скончался человек, получивший удар током 44 дня назад

В Саатлы скончался мужчина, получивший ожоги от удара током 44 дня назад.

Как сообщает Report, 7 июля житель села Гараджалар Саатлинского района Тейюб Агаев (1952 г.р.) во время перевозки сена задел электрический провод и получил травмы.

Пострадавший был госпитализирован в Наримановский медицинский центр в Баку, где спустя 44 дня скончался.

По факту проводится расследование.