В Саатлы скончался человек, получивший удар током 44 дня назад
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 09:49
В Саатлы скончался мужчина, получивший ожоги от удара током 44 дня назад.
Как сообщает Report, 7 июля житель села Гараджалар Саатлинского района Тейюб Агаев (1952 г.р.) во время перевозки сена задел электрический провод и получил травмы.
Пострадавший был госпитализирован в Наримановский медицинский центр в Баку, где спустя 44 дня скончался.
По факту проводится расследование.
