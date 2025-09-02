    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 09:49
    В Саатлы скончался человек, получивший удар током 44 дня назад

    В Саатлы скончался мужчина, получивший ожоги от удара током 44 дня назад.

    Как сообщает Report, 7 июля житель села Гараджалар Саатлинского района Тейюб Агаев (1952 г.р.) во время перевозки сена задел электрический провод и получил травмы.

    Пострадавший был госпитализирован в Наримановский медицинский центр в Баку, где спустя 44 дня скончался.

    По факту проводится расследование.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Saatlıda 44 gün öncə elektrik vuraraq yanan şəxs xəstəxanada ölüb

