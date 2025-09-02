    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Hadisə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:09
    Saatlıda 44 gün qabaq yanan şəxs ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Saatlı rayon Qaracalar kənd sakini, 1952-ci il təvəllüdlü Ağayev Teyyub Əyyub oğlu iyulun 7-də yük avtomobili ilə ot bağlaması daşıyarkən ot bağlaması elektrik naqilinə dəyib.

    Nəticədə kişi yanıb.

    O, aldığı yanıq xəsarətlərdən Bakı şəhəri Nərimanov Tibb Mərkəzinə köçürülüb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq ötən gün xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Saatlıda 44 gün öncə elektrik vuraraq yanan şəxs xəstəxanada ölüb

