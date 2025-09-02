Saatlıda 44 gün öncə elektrik vuraraq yanan şəxs xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 02 sentyabr, 2025
- 09:09
Saatlıda 44 gün qabaq yanan şəxs ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Saatlı rayon Qaracalar kənd sakini, 1952-ci il təvəllüdlü Ağayev Teyyub Əyyub oğlu iyulun 7-də yük avtomobili ilə ot bağlaması daşıyarkən ot bağlaması elektrik naqilinə dəyib.
Nəticədə kişi yanıb.
O, aldığı yanıq xəsarətlərdən Bakı şəhəri Nərimanov Tibb Mərkəzinə köçürülüb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq ötən gün xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:15
"Çelsi"nin futbolçusu Liqa 1 təmsilçisinə transfer olunubFutbol
09:13
Xızıda kanalda boğulan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
09:10
Foto
Video
Masazırda fərdi yaşayış evindəki yanğında iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2Hadisə
09:09
Saatlıda 44 gün öncə elektrik vuraraq yanan şəxs xəstəxanada ölübHadisə
09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2025)Maliyyə
09:08
İspaniya La Liqasında yayın ən bahalı beş transferi bəlli olubFutbol
09:06
"Yelo Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
09:05
KTM: Ötən ay 94 nəfər zəhərlənib, 4-ü ölübSağlamlıq
09:01