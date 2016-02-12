​В России задержан уроженец Азербайджана, пытавшийся обменять героин на внедорожник - ФОТО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Житель Приамурья родом из Азербайджана планировал обменять партию высококачественного героина на внедорожник Toyota Land Cruiser, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Однако сделки не случилось - в роли продавцов авто выступили оперативники наркоконтроля. Обмен должен был произойти в поселке Талакан. Предложенный автомобиль наркоторговца полностью устроил. Убедившись, что наркотики при нем, наркополицейские задержали мужчину.

"Из кармана его куртки оперативники изъяли газетный сверток, в котором находилось более 240 граммов героина. Эту часть партии он планировал отдать во время сделки, а после передачи документов на машину - оставшийся героин, который хранил у себя в квартире. По месту жительства наркополицейские обнаружили еще 110 граммов наркотика. Указанную партию мужчина привез из Азербайджана, когда гостил у родственников. Сам он наркопотребителем не является", - сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы по контролю за наркотиками России по Амурской области.

В общей сложности наркополицейские изъяли около 3 500 разовых доз, что в переводе на деньги превышает 3 млн. рублей (свыше 38 тыс. долларов США).

В отношении наркодилера возбуждены два уголовных дела. На данный момент 46-летний мужчина арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.