В результате армянского террора погибли 1105 азербайджанцев, более 1180 пострадали

"В результате армянского террора погибли 1105 азербайджанцев, более 1180 получили ранения".

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров на брифинге Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел, посвященном преступлениям, совершенным вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года по сей день.

И.Сафаров отметил, что в 1988-1994 годах в ходе 38 терактов, совершенных против гражданского населения Азербайджана, были взорваны 10 пассажирских автобусов, 11 легковых автомобилей, колонна легковых автомобилей, два грузовых автомобиля, шесть пассажирских поездов, два поезда метро, два вертолета, один самолет, один паром. В результате этих терактов погибли 1105 человек, более 1180 получили ранения.