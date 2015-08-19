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    В результате тяжелого ДТП скончался водитель - ФОТО

    По данному факту проводится расследование

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В больнице скончался 56-летний Насир Абдуллаев, госпитализированный в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия около поселка Гюлюстан в Гяндже. Как сообщает Report, по факту ДТП проводится расследование.

    Отметим, что автомобиль "ВАЗ 21099", управляемый Н.Абдуллаевым, столкнулся с автомобилем "ЛАДА Приора", управляемый Намигом Мурадханлы. По предварительным данным, причиной аварии было неправильное выполнение маневра водителем автомобиля марки "ВАЗ 21099". 

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