В результате тяжелого ДТП скончался водитель - ФОТО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В больнице скончался 56-летний Насир Абдуллаев, госпитализированный в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия около поселка Гюлюстан в Гяндже. Как сообщает Report, по факту ДТП проводится расследование.

Отметим, что автомобиль "ВАЗ 21099", управляемый Н.Абдуллаевым, столкнулся с автомобилем "ЛАДА Приора", управляемый Намигом Мурадханлы. По предварительным данным, причиной аварии было неправильное выполнение маневра водителем автомобиля марки "ВАЗ 21099".