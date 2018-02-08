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    В результате пожара в высотном здании Баку, отравились 7 человек - ФОТО

    Пострадавшим оказана медицинская помощь© "Report"

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В коммуникационной шахте дома, возведенного в Хатаинском районе столицы, по улице Мехди Мехдизаде произошло возгорание электропроводов. Как сообщает Report, на место происшествия были привлечены 8 пожарных бригад и 4 единицы скорой помощи. Пожар был локализован силами МЧС.

    В ходе пожара 7 человек отправились дымом, троим малолетним и двум юношам была оказана амбулаторная помощь.

    Еще двое жильцов средних лет, один из которых комендант здания, были помещены республиканский токсикологический центр.

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