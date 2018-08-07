В результате ДТП в Набрани пострадали 5 человек

Набрань. 7 августа. REPORT.AZ/ В поселке Набрань Хачмазского района целая семья попала в ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек, среди них двое - малолетние дети.

Это жители города Баку Эльвин Рашид оглу Гасанов 1991 г.р., Махир Вагиф оглу Мамедов 1989 г.р., Севиль Вагиф гызы Мамедова 1987 г.р., Кемаледдин Сархан оглу Мамедли 2014 г.р. и Юнис Сархан оглу Мамедли 2016 г.р. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести и в настоящее время проходят лечение.

По факту в Хачмазском районном отделе полиции проводится расследование.