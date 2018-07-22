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    В результате ДТП в Джалилабаде погибли два брата - ФОТО

    Джалилабад. 22 июля. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Джалилабаде скончались два человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через Джалилабадский район.

    В результате столкновения автомобиля марки "Mersedes" с мотоциклом, нагруженным помидорами, тяжелые травмы получили жители села Кочарли Массалинского района братья Турал и Ялчин Мирзаевы. Они скончались по дороге в больницу.

    По факту ведется расследование.

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