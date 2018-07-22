В результате ДТП в Джалилабаде погибли два брата - ФОТО

Джалилабад. 22 июля. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Джалилабаде скончались два человека.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через Джалилабадский район.
В результате столкновения автомобиля марки "Mersedes" с мотоциклом, нагруженным помидорами, тяжелые травмы получили жители села Кочарли Массалинского района братья Турал и Ялчин Мирзаевы. Они скончались по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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