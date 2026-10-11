В Румынии из-за обмеления Дуная возникла угроза охлаждению АЭС
- 11 октября, 2026
- 21:19
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Власти Румынии приняли решение увеличить сброс воды из нескольких водохранилищ для повышения уровня Дуная, снижение которого может создать проблемы с охлаждением атомной электростанции в городе Чернаводэ.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Antena 3, в субботу уровень воды в Дунае составлял минус 259 см относительно условной нулевой отметки. Это всего на 3 см выше критического значения, при котором забор воды для охлаждения АЭС может быть затруднен.
Для повышения уровня реки власти задействуют водохранилища Избичень, Михэйлешти и Иезерул на юге страны.
В частности, с 10 по 18 октября сброс воды из водохранилища Иезерул будет увеличен на 20 куб. м/с.
Отмечается, что меры носят временный характер. Национальная администрация водных ресурсов Румынии (ANAR) будет контролировать состояние водохранилищ.