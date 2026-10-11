Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Румынии из-за обмеления Дуная возникла угроза охлаждению АЭС

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 21:19
    В Румынии из-за обмеления Дуная возникла угроза охлаждению АЭС

    Власти Румынии приняли решение увеличить сброс воды из нескольких водохранилищ для повышения уровня Дуная, снижение которого может создать проблемы с охлаждением атомной электростанции в городе Чернаводэ.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Antena 3, в субботу уровень воды в Дунае составлял минус 259 см относительно условной нулевой отметки. Это всего на 3 см выше критического значения, при котором забор воды для охлаждения АЭС может быть затруднен.

    Для повышения уровня реки власти задействуют водохранилища Избичень, Михэйлешти и Иезерул на юге страны.

    В частности, с 10 по 18 октября сброс воды из водохранилища Иезерул будет увеличен на 20 куб. м/с.

    Отмечается, что меры носят временный характер. Национальная администрация водных ресурсов Румынии (ANAR) будет контролировать состояние водохранилищ.

    Обмеление Атомная электростанция (АЭС) Румыния
    Rumıniyada Dunayın dayazlaşması AES-in soyudulması ilə bağlı təhlükə yaradıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей