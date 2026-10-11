Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Федерация борьбы Азербайджана поздравила дзюдоистов с историческим успехом на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2026
    • 20:45
    Федерация борьбы Азербайджана поздравила дзюдоистов с историческим успехом на ЧМ в Баку

    Федерация борьбы Азербайджана поздравила Федерацию дзюдо Азербайджана с историческим результатом на чемпионате мира по дзюдо, прошедшем в Баку.

    Как сообщает Report, в публикации федерации отмечается, что на чемпионате мира, состоявшемся 4–11 октября, азербайджанские дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали, добившись исторического успеха в командном зачете.

    "Как часть спортивной семьи Азербайджана, Федерация борьбы желает нашим дзюдоистам новых успехов на предстоящих соревнованиях, а азербайджанскому дзюдо - еще более значительных достижений на международной арене", - говорится в публикации.

    Напомним, что сборная Азербайджана по дзюдо завершила индивидуальные соревнования с рекордным результатом - семью медалями.

    Золотую медаль завоевал Ахмед Юсифов (60 кг), серебряные - Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).

    Бронзовыми призерами стали Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг).

    Федерация дзюдо Азербайджана Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Azərbaycan Güləş Federasiyası cüdo ictimaiyyətini təbrik edib
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