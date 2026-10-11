Федерация борьбы Азербайджана поздравила дзюдоистов с историческим успехом на ЧМ в Баку

Федерация борьбы Азербайджана поздравила Федерацию дзюдо Азербайджана с историческим результатом на чемпионате мира по дзюдо, прошедшем в Баку.

Как сообщает Report, в публикации федерации отмечается, что на чемпионате мира, состоявшемся 4–11 октября, азербайджанские дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали, добившись исторического успеха в командном зачете.

"Как часть спортивной семьи Азербайджана, Федерация борьбы желает нашим дзюдоистам новых успехов на предстоящих соревнованиях, а азербайджанскому дзюдо - еще более значительных достижений на международной арене", - говорится в публикации.

Напомним, что сборная Азербайджана по дзюдо завершила индивидуальные соревнования с рекордным результатом - семью медалями.

Золотую медаль завоевал Ахмед Юсифов (60 кг), серебряные - Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).

Бронзовыми призерами стали Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг).