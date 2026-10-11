İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycan Güləş Federasiyası cüdo ictimaiyyətini təbrik edib

    Fərdi
    • 11 oktyabr, 2026
    • 20:11
    Azərbaycan Güləş Federasiyası cüdo ictimaiyyətini təbrik edib

    Azərbaycan Güləş Federasiyası Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında əldə olunan tarixi nəticə münasibətilə Azərbaycan Cüdo Federasiyasını təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, federasiyanın paylaşımında 4–11 oktyabr tarixlərində Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında Azərbaycan cüdoçularının 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanaraq komanda hesabında tarixi uğura imza atdığı bildirilib.

    "Azərbaycan idman ailəsinin bir üzvü olaraq, Azərbaycan Güləş Federasiyası cüdoçularımıza gələcək yarışlarda yeni uğurlar, Azərbaycan cüdosuna isə beynəlxalq arenalarda daha böyük nailiyyətlər arzulayır", – paylaşımda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın cüdo millisi fərdi yarışları rekord nəticə – 7 medalla başa vurub. Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq), Uşanqi Kokauri (+100 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) bürünc medala sahib çıxıblar.

    Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Azərbaycan Güləş Federasiyası Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
    Федерация борьбы Азербайджана поздравила дзюдоистов с историческим успехом на ЧМ в Баку
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:16

    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    03:50

    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:15

    Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:58

    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:17

    Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölüb

    Digər ölkələr
    01:46

    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti