Иран ответил на условия США

Иран счел недостаточным ответ США на выдвинутые Тегераном условия.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Американцы направили нам ответ, в котором приняли некоторые из наших условий, однако по ряду вопросов сохраняется неопределенность. Таким образом, теперь не мы должны отвечать американцам, а они нам. Их ответ мы считаем неудовлетворительным", - заявил он.

По словам Резаи, для перехода к следующему этапу переговоров Вашингтон должен прояснить остающиеся вопросы.

"Посмотрим, смогут ли они устранить эту неопределенность, чтобы мы могли перейти к следующим этапам", - подчеркнул он.

Секретарь совета отметил, что за последние два месяца США неоднократно направляли Тегерану через посредников предложения о возобновлении дипломатических контактов.

"За последние два месяца американцы направляли нам предложения по трем каналам - через Пакистан, Катар и даже Ирак. Они просили нас представить свои предложения. Мы выдвинули США семь условий и заявили, что до их выполнения Ормузский пролив останется для них закрытым и никаких переговоров не будет", - сказал Резаи.

Он также заявил, что Тегеран изменил подход к дипломатическим контактам с Вашингтоном и не намерен возвращаться к прежнему формату переговоров.

"Наша дипломатия изменилась, и мы не вернемся к прежней модели. Мы провели три раунда переговоров, и каждый раз американцы прерывали их и наносили удары по Ирану", - добавил Резаи.