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    В Турции за восемь месяцев провели более 7,8 тыс. операций по борьбе с преступностью

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 20:31
    В Турции за восемь месяцев провели более 7,8 тыс. операций по борьбе с преступностью

    В Турции за восемь месяцев проведено 7 818 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, нелегальными ставками, азартными играми в интернете и преступными группировками нового поколения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр юстиции Турции Акын Гюрлек.

    По словам министра, с февраля по сентябрь 2026 года под координацией Министерства юстиции следственные мероприятия проводились во всех 81 провинциях страны.

    В рамках операций процессуальные меры были приняты в отношении 70 853 подозреваемых. Из них 32 882 человека были арестованы, еще 15 826 помещены под судебный контроль.

    Гюрлек отметил, что меры принимаются не только против преступных группировок, но и в отношении их финансовых источников и имущества.

    По его словам, в ходе финансовых расследований был выявлен оборот средств на сумму 2,54 трлн турецких лир, 9,08 млрд долларов США и 3,49 млн евро.

    В результате следственных мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства рыночной стоимостью более 30 млрд лир, а также наличные деньги в размере 1,4 млрд лир, 17 млн евро и свыше 1,7 млн долларов.

    Кроме того, конфискованы 9 030 объектов недвижимости, 1 556 автомобилей и 22 водных транспортных средства. Правовые меры также приняты в отношении 803 компаний и предприятий.

    Акын Гюрлек Борьба с преступностью Турция
    Türkiyədə 8 ayda 7 818 əməliyyat keçirilib, 32 mindən çox şübhəli həbs olunub
    Türkiye conducts 7,818 operations against drugs, illegal betting and crime groups
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