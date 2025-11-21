Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-х работников Lake Hotel от удара током - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 14:44
    Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-х работников Lake Hotel от удара током - ОБНОВЛЕНО

    Возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых работников Lake Hotel в результате удара электрическим током.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения ими работ перед отелем.

    По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.3 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР.

    В Баку четверых работников ресторана ударило током.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в ресторане, расположенном в Бинагадинском районе Баку.

    20-летний Эмиль Гулиев, 18-летний Акбар Зейналов, 27-летний Джавидан Мурадов, 19-летний Эльтадж Алиев погибли от удара электрическим током.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.

    Отметим, что первым информацию распространил сайт qafqazinfo.

    "Lake Hotel"in 4 işçisinin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

