Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-х работников Lake Hotel от удара током - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых работников Lake Hotel в результате удара электрическим током.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения ими работ перед отелем.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.3 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР.

В Баку четверых работников ресторана ударило током.

Как сообщает Report, инцидент произошел в ресторане, расположенном в Бинагадинском районе Баку.

20-летний Эмиль Гулиев, 18-летний Акбар Зейналов, 27-летний Джавидан Мурадов, 19-летний Эльтадж Алиев погибли от удара электрическим током.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.

Отметим, что первым информацию распространил сайт qafqazinfo.