В регионе Азербайджана столкнулись два автомобиля - ФОТО

В Имишлинском районе Азербайджана произошло ДТП.

Как передаёт миль-муганское бюро Report, инцидент произошёл вечером на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, проходящем по территории села Шахвердили.

Автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся с легковой машиной марки "Москвич". В результате житель села Сарханлы Имишлинского района Гулиев Самир Агабала оглу (1986-го года рождения) получил травмы тела различной степени тяжести. Пострадавший был помещён в Имишлинскую районную центральную болницу.

По факту ведётся расследование.

Ранее в Имишлинском районе произошла поножовщина.