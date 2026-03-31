В праздничные дни в КМЦ с отравлением поступил 31 человек
- 31 марта, 2026
- 17:12
В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в праздничные дни 20-30 марта поступило 31 обращение, связанное с отравлениями.
Как сообщили в центре в ответ на запрос Report, 12 человек были госпитализированы по причине отравления лекарственными препаратами, один - от крысиного яда (родентицид), один - угарным газом, двое - фосфорорганическими соединениями.
Кроме того, три человека обратились с анафилактическим шоком, еще трое - с аллергическими реакциями, девять - с отравлением уксусной кислотой.
Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были направлены на амбулаторное лечение.
