В праздничные дни в КМЦ с отравлением поступил 31 человек

В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в праздничные дни 20-30 марта поступило 31 обращение, связанное с отравлениями.

Как сообщили в центре в ответ на запрос Report, 12 человек были госпитализированы по причине отравления лекарственными препаратами, один - от крысиного яда (родентицид), один - угарным газом, двое - фосфорорганическими соединениями.

Кроме того, три человека обратились с анафилактическим шоком, еще трое - с аллергическими реакциями, девять - с отравлением уксусной кислотой.

Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были направлены на амбулаторное лечение.