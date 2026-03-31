Bayram günlərində KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 31 müraciət daxil olub
Hadisə
- 31 mart, 2026
- 16:54
Bayram günləri ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində (20-30 mart tarixlərində) Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbilə 31 müraciət daxil olub.
Bu barədə "Report"un soğusuna cavab olaraq Mərkəzdən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, müraciət edənlərdən 12-si dərman, 1-i siçan dərmanı (rodensit), 1-i dəm qazı, 2-si fosfor üzvi birləşmələrdən, 3-ü anafilaktik şokdan, 3-ü allergik reaksiyadan, 9-u isə sirkə turşusundan zəhərlənən şəxslər olub.
Pasiyentlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və onlar ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.
