    Bayram günlərində KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 31 müraciət daxil olub

    Hadisə
    • 31 mart, 2026
    • 16:54
    Bayram günlərində KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 31 müraciət daxil olub

    Bayram günləri ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində (20-30 mart tarixlərində) Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbilə 31 müraciət daxil olub.

    Bu barədə "Report"un soğusuna cavab olaraq Mərkəzdən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, müraciət edənlərdən 12-si dərman, 1-i siçan dərmanı (rodensit), 1-i dəm qazı, 2-si fosfor üzvi birləşmələrdən, 3-ü anafilaktik şokdan, 3-ü allergik reaksiyadan, 9-u isə sirkə turşusundan zəhərlənən şəxslər olub.

    Pasiyentlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və onlar ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

    Kliniki Tibbi Mərkəz Zəhərlənmə
    В праздничные дни в КМЦ с отравлением поступил 31 человек

