Binəqədidə obyektdə partlayış baş verib, xəsarət alan var
Digər
- 31 mart, 2026
- 19:42
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi, 10 May küçəsində obyektdə partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı ümumi sahəsi 20 kv.m. olan bərbərxanada yanğınla müşayiət olunmayan partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib.
Partlayış nəticəsində obyektə ziyan dəyib, 1 nəfər xəsarət alıb.
FHN-in qüvvələri tərəfindən hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.
Hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
19:48
DMM: ABŞ-nin "B-1B Lancer" bombardmançısı Türkiyədən uçuş etməyibRegion
19:42
Video
Binəqədidə obyektdə partlayış baş verib, xəsarət alan varDigər
19:38
Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunubXarici siyasət
19:37
Zelenski: Sabah Ukrayna və ABŞ arasında videodanışıqlar keçiriləcəkDigər ölkələr
19:25
Britaniya Yaxın Şərqə əlavə hərbi qüvvələr göndərirDigər ölkələr
19:24
İranın Kirmanşah şəhəri raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər varRegion
19:17
Ronaldu Kazemironun "Əl-Nəsr"ə keçməsi üçün çalışırFutbol
19:16
Video
Ərdoğan: Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində 5G ilə yeni nailiyyətlər əldə edəcəkRegion
19:13