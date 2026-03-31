В Бинагади при взрыве в парикмахерской пострадал один человек
Происшествия
- 31 марта, 2026
- 19:53
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в парикмахерской по улице 10 Мая поселка Бинагади одноименного района в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что на объекте общей площадью 20 кв.м. произошел взрыв, не повлекший пожар. В результате инцидента один человек получил травмы.
Силы МЧС предприняли все необходимые меры безопасности.
По факту ведется расследование.
