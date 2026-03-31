Zelenski: Sabah Ukrayna və ABŞ arasında videodanışıqlar keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 31 mart, 2026
    • 19:37
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ tərəfi ilə aprelin 1-nə planlaşdırılan danışıqlar barədə məlumat verib.

    "Report" "UNİAN"a istinadən xəbər verir ki, danışıqlarda ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və NATO-nun Baş katibi Mark Rütte iştirak edəcəklər.

    "Sabah videoformatda ABŞ tərəfi ilə danışıqlar planlaşdırılır. Mən qoşulacağam, dəvət almışam. Bu barədə bu gecə NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə danışdım. Biz razılaşdıq ki, o, mən, Uitkoff, Cared Kuşner, senator Lindsi Qrem və digərləri hansı mərhələdə olduğumuzu və üçtərəfli razılaşmalara, heç olmasa üçtərəfli görüşə nə qədər yaxın olduğumuzu müzakirə edək", - o bildirib.

    Zelenski əlavə edib ki, hazırda Türkiyədə olan Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov da danışıqlara qoşulacaq.

    Volodimir Zelenski Stiv Uitkoff ABŞ Ukrayna Mark Rütte Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский анонсировал переговоры с Уиткоффом в видеоформате

    Son xəbərlər

    19:48

    DMM: ABŞ-nin "B-1B Lancer" bombardmançısı Türkiyədən uçuş etməyib

    Region
    19:42
    Video

    Binəqədidə obyektdə partlayış baş verib, xəsarət alan var

    Digər
    19:38

    Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:37

    Digər ölkələr
    19:25

    Britaniya Yaxın Şərqə əlavə hərbi qüvvələr göndərir

    Digər ölkələr
    19:24

    İranın Kirmanşah şəhəri raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər var

    Region
    19:17

    Ronaldu Kazemironun "Əl-Nəsr"ə keçməsi üçün çalışır

    Futbol
    19:16
    Video

    Ərdoğan: Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində 5G ilə yeni nailiyyətlər əldə edəcək

    Region
    19:13

    Çin və Pakistan Yaxın Şərqdə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üzrə beş bəndlik təşəbbüs irəli sürüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti