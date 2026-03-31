Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Зеленский анонсировал переговоры с Уиткоффом в видеоформате

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 19:27
    Зеленский анонсировал переговоры с Уиткоффом в видеоформате

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на 1 апреля переговорах с американской стороной.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в переговорах будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и генсек НАТО Марк Рютте.

    "Завтра в видеоформате планировался разговор с американской стороной. Я подключусь, меня также пригласили. Я про это говорил сегодня ночью с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, Уиткофф, Джаред Кушнер, сенатор Линдси Грэм и другие обсудим, где мы находимся и как близко мы до трехсторонних договоренностей, хотя бы до трехсторонней встречи", - сказал он.

    Зеленский добавил, что к переговорам подключится и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который, по его словам, в настоящее время находится в Турции.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Стив Уиткофф Марк Рютте
    Zelenski: Sabah Ukrayna və ABŞ arasında videodanışıqlar keçiriləcək

    Последние новости

    19:51

    Внешняя политика
    19:41

    Другие страны
    19:36

    В регионе
    19:35

    Другие страны
    19:27

    Зеленский анонсировал переговоры с Уиткоффом в видеоформате

    Другие страны
    19:23
    Видео

    В регионе
    19:15

    Другие страны
    19:02

    Другие страны
    19:00

    В регионе
    Лента новостей