Зеленский анонсировал переговоры с Уиткоффом в видеоформате

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на 1 апреля переговорах с американской стороной.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в переговорах будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и генсек НАТО Марк Рютте.

"Завтра в видеоформате планировался разговор с американской стороной. Я подключусь, меня также пригласили. Я про это говорил сегодня ночью с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, Уиткофф, Джаред Кушнер, сенатор Линдси Грэм и другие обсудим, где мы находимся и как близко мы до трехсторонних договоренностей, хотя бы до трехсторонней встречи", - сказал он.

Зеленский добавил, что к переговорам подключится и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который, по его словам, в настоящее время находится в Турции.