    "Tottenhem" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    • 31 mart, 2026
    • 20:11
    Tottenhem yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    İngiltərənin "Tottenhem" komandası yeni baş məşqçisini açıqlayıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi Roberto De Zerbi ilə anlaşıb.

    İtaliyalı mütəxəssislə uzunmüddətli müqavilə imzalanıb.

    O, bu postda bir neçə gün öncə istefaya göndərilən İqor Tudoru əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, "Tottenhem" 31 turdan sonra 30 xalla turnir cədvəlinin 17-ci pilləsində qərarlaşıb.

