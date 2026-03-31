    Digər ölkələr
    • 31 mart, 2026
    • 19:25
    Britaniya Yaxın Şərqə əlavə hərbi qüvvələr göndərir

    Böyük Britaniya müttəfiqlərin müdafiəsini gücləndirmək üçün Yaxın Şərqə əlavə hərbi qüvvələr göndərir.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili bildirib.

    Tədbirlər çərçivəsində Böyük Britaniya Səudiyyə Ərəbistanında "Sky Sabre" hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemini yerləşdirəcək, həmçinin Qətərdə "Typhoon" qırıcılarının missiyasını uzadacaq.

    Bundan əlavə, Bəhreyn və Küveytə əlavə bölmələr və HHM sistemləri göndərilib.

    Hilinin sözlərinə görə, Böyük Britaniyanın ən yaxşı qüvvələri Fars körfəzi regionunda tərəfdaşların müdafiəsinə cəlb ediləcək.

    Böyük Britaniya Yaxın Şərqdə eskalasiya Con Hili
    Великобритания направляет дополнительные военные силы на Ближний Восток

