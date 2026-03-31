Великобритания направляет дополнительные военные силы на Ближний Восток
Другие страны
- 31 марта, 2026
- 19:15
Великобритания направляет дополнительные военные силы на Ближний Восток для усиления обороны союзников.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
В рамках мер Великобритания развернет систему противовоздушной обороны Sky Sabre в Саудовской Аравии, а также продлит миссию истребителей Typhoon в Катаре.
Кроме того, дополнительные подразделения и системы ПВО направлены в Бахрейн и Кувейт.
По словам Хили, лучшие силы Великобритании будут задействованы для защиты партнеров в регионе Персидского залива.
