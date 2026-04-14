Балаш Уйвари: ЕС может начать кредитное финансирование Украины во II квартале 2026 года

Европейская комиссия намерена приступить к выплате первых траншей Украине в рамках кредитного пакета объемом 90 млрд евро уже во втором квартале текущего года.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Балаш Уйвари.

"ЕС остается привержен реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров всех 27 стран-членов в декабре прошлого года", отметил он.

Речь идет о масштабной программе макрофинансовой помощи, которая включает несколько инструментов поддержки.

"Цель - начать первые выплаты во втором квартале", - подчеркнул он, уточнив, что перечисление средств будет происходить поэтапно.

Ключевые элементы пакета уже подготовлены, работа над ними продолжалась с начала года даже после того, как Венгрия в последний момент наложила вето на представление кредита.

По словам представителя ЕС, создан механизм кредитной поддержки Украины (Ukraine Support Loan), обновлена программа финансовой поддержки Украины на 2024–2027 (Ukraine Facility).

В то же время для запуска выплат необходимо завершить работу еще над рядом документов, включая меморандум о взаимопонимании по линии макрофинансовой помощи, обновленный план Украины и подписать кредитное соглашение.

В Еврокомиссии подчеркнули, что работа ведется в тесном контакте с украинской стороной и продвигается "максимально быстро".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС предоставит Украине финансирование "так или иначе", несмотря на политические сложности.