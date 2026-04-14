    Балаш Уйвари: ЕС может начать кредитное финансирование Украины во II квартале 2026 года

    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 16:38
    Европейская комиссия намерена приступить к выплате первых траншей Украине в рамках кредитного пакета объемом 90 млрд евро уже во втором квартале текущего года.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Балаш Уйвари.

    "ЕС остается привержен реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров всех 27 стран-членов в декабре прошлого года", отметил он.

    Речь идет о масштабной программе макрофинансовой помощи, которая включает несколько инструментов поддержки.

    "Цель - начать первые выплаты во втором квартале", - подчеркнул он, уточнив, что перечисление средств будет происходить поэтапно.

    Ключевые элементы пакета уже подготовлены, работа над ними продолжалась с начала года даже после того, как Венгрия в последний момент наложила вето на представление кредита.

    По словам представителя ЕС, создан механизм кредитной поддержки Украины (Ukraine Support Loan), обновлена программа финансовой поддержки Украины на 2024–2027 (Ukraine Facility).

    В то же время для запуска выплат необходимо завершить работу еще над рядом документов, включая меморандум о взаимопонимании по линии макрофинансовой помощи, обновленный план Украины и подписать кредитное соглашение.

    В Еврокомиссии подчеркнули, что работа ведется в тесном контакте с украинской стороной и продвигается "максимально быстро".

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС предоставит Украине финансирование "так или иначе", несмотря на политические сложности.

    Последние новости

    17:09

    ЦБА: Граждане должны брать кредиты по возможностям

    Финансы
    17:08

    МВФ существенно улучшил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана

    Финансы
    17:04

    МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два года

    Финансы
    17:03
    Видео

    В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбак

    Происшествия
    17:00

    МВФ: Экономика Азербайджан в 2026-2027гг вырастет в среднем на 2,35% в год

    Финансы
    16:58

    ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор Азербайджана

    Финансы
    16:56

    Рейчел Ривз: США вступили в конфликт с Ираном без четкого плана действий

    Другие страны
    16:54
    Фото

    Сель на реке Агстафачай затруднил сообщение между селами и районным центром

    Экология
    16:47
    Видео

    Два самолета Су-25 ВВС Азербайджана выполнили задачи на учениях в Турции

    Армия
    Лента новостей