В поселке Шафаг упавшая с балкона 21-летняя девушка погибла

В поселке Шафаг Абшеронского района упавшая с балкона 21-летняя девушка погибла.

Как сообщает Report, жительница поселка Абилова Кямаля 2004 года рождения погибла, упав с балкона многоэтажки, в которой проживала.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.