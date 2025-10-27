Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В поселке Шафаг упавшая с балкона 21-летняя девушка погибла

    Происшествия
    • 27 октября, 2025
    • 14:05
    В поселке Шафаг упавшая с балкона 21-летняя девушка погибла

    В поселке Шафаг Абшеронского района упавшая с балкона 21-летняя девушка погибла.

    Как сообщает Report, жительница поселка Абилова Кямаля 2004 года рождения погибла, упав с балкона многоэтажки, в которой проживала.

    На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

    По факту ведется расследование.

