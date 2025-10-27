В поселке Шафаг упавшая с балкона 21-летняя девушка погибла
Происшествия
- 27 октября, 2025
- 14:05
В поселке Шафаг Абшеронского района упавшая с балкона 21-летняя девушка погибла.
Как сообщает Report, жительница поселка Абилова Кямаля 2004 года рождения погибла, упав с балкона многоэтажки, в которой проживала.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.
