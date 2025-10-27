İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Abşeronda 21 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 13:43
    Abşeronda 21 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Abşeron rayonunun Şəfəq qəsəbəsində 21 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü qəsəbə sakini Əbilova Kəmalə Tariyel qızı yaşadığı çoxmərtəbəli binadakı mənzilinin eyvanından yıxılaraq həyatını itirib.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Saray qəsəbə Hadisə Abşeron
    В поселке Шафаг упавшая с балкона 21-летняя девушка погибла

    Son xəbərlər

    14:53

    AFFA Rusiya klubunun futbolçusunu milliyə cəlb etmək üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    14:53

    "Azəripək" auditor seçib

    Maliyyə
    14:52

    Azərbaycanda qablaşdırma vasitələri üçün məcburi tələblər müəyyənləşdirilir

    Biznes
    14:49

    Mirzoyan: Azərbaycanla əldə edilən bütün razılaşmalar faydalıdır

    Xarici siyasət
    14:44

    Estoniya Ukraynaya 150 min avro ayıracaq

    Region
    14:41

    Qarğabazar karvansarayı bərpa ediləcək

    İnfrastruktur
    14:40
    Foto

    Trek velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatının mükafatçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    14:37

    Ukraynalı nazir: ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini ölkəmizə dəvət etmişik

    Region
    14:28

    İranın Azərbaycandakı səfiri "Qırmızı körpü"də olub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti