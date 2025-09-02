В поселке Сарай убита 51-летняя женщина, подозревается деверь

Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательны Внешняя политика

Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд Другие страны

Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридору Внешняя политика

Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном Кавказе Внешняя политика

Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического перехода Энергетика

В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человек Другие страны

Герцог увидится с Папой в Ватикане Другие страны

В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млн В регионе