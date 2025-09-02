В поселке Сарай убита 51-летняя женщина, подозревается деверь
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 14:40
В Абшеронском районе убита 51-летняя женщина.
Как сообщает местное бюро Report, жертвой преступления, совершенного в поселке Сарай, стала Амина Паизова (1974 г.р.).
В ее убийстве подозревается деверь.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование на месте происшествия.
