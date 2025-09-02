    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В поселке Сарай убита 51-летняя женщина, подозревается деверь

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 14:40
    В поселке Сарай убита 51-летняя женщина, подозревается деверь

    В Абшеронском районе убита 51-летняя женщина.

    Как сообщает местное бюро Report, жертвой преступления, совершенного в поселке Сарай, стала Амина Паизова (1974 г.р.).

    В ее убийстве подозревается деверь.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование на месте происшествия.

