Saray qəsəbəsində 51 yaşlı qadın öldürülüb, qaynı şübhəli qismində saxlanılıb
Hadisə
- 02 sentyabr, 2025
- 14:25
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində 51 yaşlı qadın qətlə yetirilib, qaynı şübhəli bilinir.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Saray qəsəbəsində 1974-cü il təvəllüdlü Əminə Payızova öldürülüb.
Hazırda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerində araşdırmaya başlayıblar.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 58 yaşlı Pərviz Məlikov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
