    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Saray qəsəbəsində 51 yaşlı qadın öldürülüb, qaynı şübhəli qismində saxlanılıb

    Hadisə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 14:25
    Saray qəsəbəsində 51 yaşlı qadın öldürülüb, qaynı şübhəli qismində saxlanılıb

    Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində 51 yaşlı qadın qətlə yetirilib, qaynı şübhəli bilinir.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Saray qəsəbəsində 1974-cü il təvəllüdlü Əminə Payızova öldürülüb.

    Hazırda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerində araşdırmaya başlayıblar.

    Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 58 yaşlı Pərviz Məlikov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    saray qəsəbəsi qətl Hadisə
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    В поселке Сарай убита 51-летняя женщина, подозревается деверь

    Son xəbərlər

    15:33

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    COP29
    15:21

    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Xarici siyasət
    15:21

    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:21

    Digahda bir nəfər süni sututarında batıb

    Hadisə
    15:20

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıb

    Maliyyə
    15:20

    "Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib

    Futbol
    15:19

    Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:17

    Ərdoğan: Zəngəzur dəhlizi məsələsində hər hansı bir problem, fikir ayrılığı yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti