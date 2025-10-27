Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку

    Происшествия
    • 27 октября, 2025
    • 09:38
    В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку

    На Абшероне автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку.

    Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Сарай Абшеронского района.

    Садыгов Садыг Шамсаддин оглу за рулем автомобиля марки Chevrolet Cobalt сбил пешехода Мамедли Азизу Сеймур гызы 2013 года рождения. От полученных травм девочка скончалась на месте ДТП.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    поселок Сарай смертельное ДТП
    Abşeronda 12 yaşlı qızı avtomobil vuraraq öldürüb

    Последние новости

    10:26

    Вугар Байрамов: В 2026 году пенсионный капитал граждан может увеличиться на 6%

    Социальная защита
    10:24

    Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидает

    Другие страны
    09:58

    В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контракт

    Другие страны
    09:52

    Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

    Футбол
    09:51

    Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР

    Энергетика
    09:46
    Видео

    В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериалов

    Происшествия
    09:40

    В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизился

    Финансы
    09:40

    ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры Шеки

    Финансы
    09:38

    В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку

    Происшествия
    Лента новостей