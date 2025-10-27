В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку

Вугар Байрамов: В 2026 году пенсионный капитал граждан может увеличиться на 6% Социальная защита

Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидает Другие страны

В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контракт Другие страны

Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ Футбол

Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР Энергетика

Видео В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериалов Происшествия

В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизился Финансы

ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры Шеки Финансы