В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку
Происшествия
- 27 октября, 2025
- 09:38
На Абшероне автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку.
Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Сарай Абшеронского района.
Садыгов Садыг Шамсаддин оглу за рулем автомобиля марки Chevrolet Cobalt сбил пешехода Мамедли Азизу Сеймур гызы 2013 года рождения. От полученных травм девочка скончалась на месте ДТП.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
10:26
Вугар Байрамов: В 2026 году пенсионный капитал граждан может увеличиться на 6%Социальная защита
10:24
Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидаетДругие страны
09:58
В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контрактДругие страны
09:52
Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕФутбол
09:51
Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНРЭнергетика
09:46
Видео
В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериаловПроисшествия
09:40
В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизилсяФинансы
09:40
ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры ШекиФинансы
09:38