Abşeronda 12 yaşlı qızı avtomobil vuraraq öldürüb
Hadisə
- 27 oktyabr, 2025
- 09:28
Abşeronda avtomobil 12 yaşlı qızı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayon Saray qəsəbəsində qeydə alınıb.
Sadıqov Sadıq Şəmsəddin oğlu idarə etdiyi "Chevrolet Cobalt" markalı minik avtomobili ilə 2013-cü il təvəllüdlü Məmmədli Əzizə Seymur qızını vurub. Hadisə nəticəsində sonuncu hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
