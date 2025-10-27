İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Abşeronda 12 yaşlı qızı avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 09:28
    Abşeronda 12 yaşlı qızı avtomobil vuraraq öldürüb

    Abşeronda avtomobil 12 yaşlı qızı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayon Saray qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Sadıqov Sadıq Şəmsəddin oğlu idarə etdiyi "Chevrolet Cobalt" markalı minik avtomobili ilə 2013-cü il təvəllüdlü Məmmədli Əzizə Seymur qızını vurub. Hadisə nəticəsində sonuncu hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Abşeron Yol qəzası Saray qəsəbə
    В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку

    Son xəbərlər

    10:23

    Cəlilabadda 1 yaşlı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:23

    ASCO-nun dalğıc gəmisi "Şahdəniz" layihəsində əməliyyatlara başlayıb

    İnfrastruktur
    10:16

    Muxtar Babayev: UNEP Xəzərdə dayazlaşma ilə bağlı araşdırma layihəsini Azərbaycana təqdim edib

    Ekologiya
    10:14

    FHN: Ötən həftə 13 nəfərin meyiti aşkar edilib

    Hadisə
    10:13

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artırılıb

    Energetika
    10:09

    Premyer Liqanın IX turu "Araz-Naxçıvan"ın yarımmüdafiəçisi üçün yubileylə əlamətdar olub

    Futbol
    10:08

    ADB Bakı metrosunun dekarbonizasiyası üzrə layihəni maliyyələşdirəcək

    Maliyyə
    10:01

    "Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında qələbə sayına görə ikinci klub olub

    Futbol
    09:59
    Foto

    Balakənin Qazbinə kəndinin yolu yararsız vəziyyətə düşüb, bələdiyyə sədri problemin həll olunacağını deyir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti