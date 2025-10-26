Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил подростка

    Происшествия
    • 26 октября, 2025
    • 15:02
    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил подростка

    В поселке Сарай Абшеронского района легковой автомобиль марки Chevrolet Cruze сбил переходивших дорогу подростков.

    Как сообщает местное бюро Report, на место ДТП были привлечены сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

    Двое пострадавших в результате инцидента были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу. Один из них скончался от полученных травм в медучреждении, другой находится в тяжелом состоянии.

    По факту ведется расследование.

    поселок Сарай ДТП гибель пешехода
    Saray qəsəbəsində avtomobil yeniyetmələri vurub, ölən və xəsarət alan var

    Последние новости

    15:57

    США в рамках соглашения с Вьетнамом оставят пошлины на уровне 20%

    Другие страны
    15:43

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    15:20

    СМИ: Боевики РКК покинут лагеря и укрытия на границе Ирака и Турции

    В регионе
    15:02

    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил подростка

    Происшествия
    14:54

    Китай предложил США повысить уровень торговых отношений

    Другие страны
    14:51

    Азербайджанские гандболистки выступят на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

    Командные
    14:34

    ГЭЦ провел тестовый экзамен для приема на работу в музыкальные и художественные учреждения

    Наука и образование
    14:33
    Фото

    В Зардабе при столкновении двух автомобилей погиб один человек

    Происшествия
    14:21

    Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении Лувра

    Другие страны
    Лента новостей