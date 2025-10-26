В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил подростка

В поселке Сарай Абшеронского района легковой автомобиль марки Chevrolet Cruze сбил переходивших дорогу подростков.

Как сообщает местное бюро Report, на место ДТП были привлечены сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Двое пострадавших в результате инцидента были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу. Один из них скончался от полученных травм в медучреждении, другой находится в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.