В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил подростка
Происшествия
- 26 октября, 2025
- 15:02
В поселке Сарай Абшеронского района легковой автомобиль марки Chevrolet Cruze сбил переходивших дорогу подростков.
Как сообщает местное бюро Report, на место ДТП были привлечены сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
Двое пострадавших в результате инцидента были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу. Один из них скончался от полученных травм в медучреждении, другой находится в тяжелом состоянии.
По факту ведется расследование.
