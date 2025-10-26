İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Saray qəsəbəsində avtomobil yeniyetmələri vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 26 oktyabr, 2025
    • 14:42
    Saray qəsəbəsində avtomobil yeniyetmələri vurub, ölən və xəsarət alan var

    Saray qəsəbəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun xəbərinə görə, "Chevrolet Cruze" markalı minik maşını yolu keçmək istəyən yeniyetmə oğlanları vurub.

    Hadisə nəticəsində onlardan biri aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb, digəri isə ağır vəziyyətdə Sumqayıt şəhər Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Qəza yerinə hüquq-mühafizə orqanları və təcili yardım əməkdaşları cəlb edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır

    saray qəsəbəsi Yol qəzası Yeniyetmə

    Son xəbərlər

    14:42

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    14:42

    Saray qəsəbəsində avtomobil yeniyetmələri vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    14:38

    Çin sahillərində gəmilərin toqquşması nəticəsində iki nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    Azərbaycanın yeniyetmə sablyaçıları Gürcüstanda 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    14:25
    Foto

    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

    Hadisə
    14:09
    Foto

    Salyanda yol qəzasında xəsarət alan beş nəfərin səhhəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Musiqi, incəsənət, rəssamlıq, muğam və digər sahələrdə işə qəbul üzrə test imtahanı keçirilib

    Elm və təhsil
    14:05

    Sumqayıtda avtomobil divara çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:58

    Tramp: Yaponiya və Cənubi Koreya ilə ticarət müqavilələri bağlamağa yaxınıq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti