Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчину

    Происшествия
    • 25 сентября, 2025
    • 09:32
    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчину

    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает Report, водитель автомобиля марки Volkswagen Алиев Хейбат Талыб оглу (1981 г.р.) сбил пешехода Фарзуллаева Рашида Зейдулла оглу (1968 г.р.), который пытался перейти дорогу на проходящем через поселок Сарай участке трассы Новханы-Сумгайыт.

    Пешеход скончался на месте ДТП от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    ДТП Сарай пешеход
    Sarayda avtomobil 57 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Последние новости

    09:42
    Фото

    В Масазыре обнаружены 13 гранат и другие боеприпасы

    Происшествия
    09:39

    Послы ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 26 сентября

    Другие страны
    09:38

    ВБ: Азербайджану, Грузии и Турции необходимо обсудить гармонизацию перетока электроэнергии

    Энергетика
    09:32

    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчину

    Происшествия
    09:25

    На Шри-Ланке при падении канатной дороги погибли семь буддийских монахов

    Другие страны
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)

    Финансы
    09:15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2025)

    Финансы
    09:03

    ЕБРР: Рост экономики Азербайджана в 2026 году составит 2,5%

    Финансы
    09:00

    ЕБРР: Азербайджан обладает сильными фискальными и внешними буферами

    Финансы
    Лента новостей