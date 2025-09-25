В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчину
Происшествия
- 25 сентября, 2025
- 09:32
В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Report, водитель автомобиля марки Volkswagen Алиев Хейбат Талыб оглу (1981 г.р.) сбил пешехода Фарзуллаева Рашида Зейдулла оглу (1968 г.р.), который пытался перейти дорогу на проходящем через поселок Сарай участке трассы Новханы-Сумгайыт.
Пешеход скончался на месте ДТП от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
