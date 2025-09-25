Sarayda avtomobil 57 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 25 sentyabr, 2025
- 09:13
Sarayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, 1981-ci il təvəllüdlü Əliyev Heybət Talıb oğlu idarə etdiyi "Volkswagen" markalı avtomobili ilə Saray qəsəbəsi ərazisində, "Novxanı-Sumqayıt" yolu ilə hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyada, 1968-ci il təvəllüdlü Fərzullayev Rəşid Zeydulla oğlunu vurub.
Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Son xəbərlər
09:37
Şri-Lankada kanatın qırılması nəticəsində yeddi buddist rahib ölübDigər ölkələr
09:36
Azərbaycan şahmatçıları təlim-məşq toplanışına başlayıblarFərdi
09:24
Sabah Cəlilabadda 3 min abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
09:19
Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçiriləcəkFutbol
09:18
Foto
Masazırda küçədə 13 F-1 qumbarası və digər hərbi sursatlar aşkar edilibHadisə
09:13
Sarayda avtomobil 57 yaşlı kişini vuraraq öldürübHadisə
09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.09.2025)Maliyyə
09:06
Braziliyalı futbolçu Avropa Liqasının tarixinə düşübFutbol
09:05