    Sarayda avtomobil 57 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 09:13
    Sarayda avtomobil 57 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Sarayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1981-ci il təvəllüdlü Əliyev Heybət Talıb oğlu idarə etdiyi "Volkswagen" markalı avtomobili ilə Saray qəsəbəsi ərazisində, "Novxanı-Sumqayıt" yolu ilə hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyada, 1968-ci il təvəllüdlü Fərzullayev Rəşid Zeydulla oğlunu vurub.

    Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    saray qəsəbəsi piyada Qəza Cinayət işi
    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчину

