В поселке Новханы автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу
- 23 марта, 2026
- 01:46
В Абшеронском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории поселка Новханы.
По предварительной информации, автомобиль марки Opel совершил наезд на Агабабу Агаева 1967 года рождения, который пытался перейти дорогу.
От полученных тяжелых травм пешеход скончался на месте происшествия.
После поступления сообщения о случившемся на место были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По данному факту проводится расследование.
01:46
В поселке Новханы автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогуПроисшествия
