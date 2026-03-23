    В поселке Новханы автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу

    Происшествия
    • 23 марта, 2026
    • 01:46
    В поселке Новханы автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу

    В Абшеронском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории поселка Новханы.

    По предварительной информации, автомобиль марки Opel совершил наезд на Агабабу Агаева 1967 года рождения, который пытался перейти дорогу.

    От полученных тяжелых травм пешеход скончался на месте происшествия.

    После поступления сообщения о случившемся на место были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

    По данному факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие летальный исход Абшеронский район
    Novxanıda yolu keçən piyadanı maşın vuraraq öldürüb
    02:06

    Стал известен победитель Кубка английской лиги

    01:46
    Умеров сообщил о прогрессе на переговорах Украины и США во Флориде

    "Хезболлах" сообщила об ударе по базе ВВС Израиля на горе Мерон

    В Лянкаране автомобиль упал в канал, пострадали шесть человек

    Катар и Оман пытаются примирить Иран с США и Израилем

    Израиль утвердил план наземной операции в Ливане

    Израиль ужесточает ограничения на рейсы в аэропорту Бен-Гурион

    Стало известно, кто шантажировал семью Президента - НОВЫЕ ДЕТАЛИ

