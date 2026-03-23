Novxanıda yolu keçən piyadanı maşın vuraraq öldürüb
Hadisə
- 23 mart, 2026
- 01:28
Abşeron rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə rayonun Novxanı qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, yolu keçmək istəyən 1967-ci il təvəllüdlü Ağababa Ağayevi "Opel" markalı minik avtomobili vurub.
Zərbənin təsirindən ağır xəsarətlər alan piyada hadisə yerində həyatını itirib.
Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
01:35
İngiltərə Liqa Kubokunun qalibi bəlli olubFutbol
01:28
Foto
Novxanıda yolu keçən piyadanı maşın vuraraq öldürübHadisə
01:13
İsrail Ben-Qurion hava limanında uçuş məhdudiyyətlərini sərtləşdirirDigər ölkələr
01:00
Şirvanda yol qəzası olub, dörd nəfər xəsarət alıbHadisə
00:54
Foto
Naxçıvanda evdən ər və arvadın meyiti tapılıbHadisə
00:34
Foto
Lənkəranda avtomobil kanala aşıb, altı nəfər yaralanıbHadisə
00:19
İsrail ordusu: İrana qarşı döyüşlər daha bir neçə həftə davam edə bilərDigər ölkələr
23:57
Qətərlə Oman İranı ABŞ və İsraillə barışdırmaq istəyirRegion
23:35
Video