    Novxanıda yolu keçən piyadanı maşın vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 23 mart, 2026
    • 01:28
    Abşeron rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə rayonun Novxanı qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, yolu keçmək istəyən 1967-ci il təvəllüdlü Ağababa Ağayevi "Opel" markalı minik avtomobili vurub.

    Zərbənin təsirindən ağır xəsarətlər alan piyada hadisə yerində həyatını itirib.

    Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    01:35

    İngiltərə Liqa Kubokunun qalibi bəlli olub

    Futbol
    01:28
    Foto

    Novxanıda yolu keçən piyadanı maşın vuraraq öldürüb

    Hadisə
    01:13

    İsrail Ben-Qurion hava limanında uçuş məhdudiyyətlərini sərtləşdirir

    Digər ölkələr
    01:00

    Şirvanda yol qəzası olub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    00:54
    Foto

    Naxçıvanda evdən ər və arvadın meyiti tapılıb

    Hadisə
    00:34
    Foto

    Lənkəranda avtomobil kanala aşıb, altı nəfər yaralanıb

    Hadisə
    00:19

    İsrail ordusu: İrana qarşı döyüşlər daha bir neçə həftə davam edə bilər

    Digər ölkələr
    23:57

    Qətərlə Oman İranı ABŞ və İsraillə barışdırmaq istəyir

    Region
    23:35
    Video

    Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsin kimliyi məlum olub - YENİ DETALLAR

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti