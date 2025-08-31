В поселке Бина произошел пожар в теплице
Происшествия
- 31 августа, 2025
- 20:06
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщили, что на горячую линию "112" поступила информация о возгорании в тепличном хозяйстве в поселке Бина Хазарского района Баку.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.
Последние новости
21:25
Администрация США допускает размещение Нацгвардии в крупных городах страныДругие страны
20:57
AFP: Хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООНДругие страны
20:30
США продолжают торговые переговоры, несмотря на решение суда по пошлинамДругие страны
20:06
В поселке Бина произошел пожар в теплицеПроисшествия
19:55
Армия Израиля готова устранять лидеров ХАМАС за рубежомДругие страны
19:35
Посольство Британии в Египте временно закрылосьДругие страны
19:35
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, уровень превышает норму в два разаЭкология
19:10
Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношенияВ регионе
19:06