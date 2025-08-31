В поселке Бина произошел пожар в теплице

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщили, что на горячую линию "112" поступила информация о возгорании в тепличном хозяйстве в поселке Бина Хазарского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.