    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Bakının Binə qəsəbəsində istixana yanır

    Hadisə
    • 31 avqust, 2025
    • 19:48
    Bakının Binə qəsəbəsində istixana yanır

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində istixana ərazisində yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam edir.

    Əlavə məlumat veriləcək.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В поселке Бина произошел пожар в теплице

    Son xəbərlər

    19:52

    Böyük Britaniya Misirdəki səfirliyini müvəqqəti bağlayıb

    Digər ölkələr
    19:48

    Bakının Binə qəsəbəsində istixana yanır

    Hadisə
    19:25

    ETSN: Bakı və Abşeronda havada tozun miqdarı normadan 2 dəfə artıqdır

    Ekologiya
    19:20

    Ermənistan və Pakistan diplomatik əlaqələr quracaqlar

    Region
    19:09

    Putin Paşinyanla görüşdə müzakirə üçün məsələlərin yığılıb qaldığını deyib - YENİLƏNİB

    Region
    19:01

    Merts: Rusiya-Ukrayna münaqişəsi uzun müddət davam edə bilər

    Digər ölkələr
    18:53

    Premyer Liqa: "Qarabağ" cari mövsüm ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    18:50

    AFFA rəsmisi "UEFA Diploma in Football and Leadership Management" təhsil proqramını uğurla başa vurub

    Futbol
    18:48

    "Formula 1" üzrə Niderland Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti