В поселке Ахмедли произошел оползень
- 12 ноября, 2025
- 10:48
На территории поселка Ахмедли в Хатаинском районе произошел оползень.
Как передает Report, специалисты Агентства геологической разведки находятся на месте происшествия.
"На территории проводятся исследования и мониторинг, о результатах будет предоставлена информация", - заявил председатель правления Агентства Али Алиев.
