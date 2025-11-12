В поселке Ахмедли произошел оползень

В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда Другие страны

Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном Инфраструктура

В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров Инфраструктура

МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета В регионе

Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетности Финансы

В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях В регионе

Министр юстиции Украины отстранен от должности В регионе

Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с Азербайджаном Внешняя политика