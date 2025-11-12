Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В поселке Ахмедли произошел оползень

    Происшествия
    • 12 ноября, 2025
    • 10:48
    В поселке Ахмедли произошел оползень

    На территории поселка Ахмедли в Хатаинском районе произошел оползень.

    Как передает Report, специалисты Агентства геологической разведки находятся на месте происшествия.

    "На территории проводятся исследования и мониторинг, о результатах будет предоставлена информация", - заявил председатель правления Агентства Али Алиев.

    оползень поселок Ахмедли Агентство геологоразведки
    Видео
    Əhmədlidə torpaq sürüşüb, mütəxəssislər hadisə yerindədir

    Последние новости

    11:40

    В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

    Другие страны
    11:35

    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Инфраструктура
    11:29

    В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

    Инфраструктура
    11:22

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    В регионе
    11:14

    Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетности

    Финансы
    11:11

    В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях

    В регионе
    11:11

    Министр юстиции Украины отстранен от должности

    В регионе
    11:10

    Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:08

    Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

    В регионе
    Лента новостей