Əhmədlidə torpaq sürüşüb, mütəxəssislər hadisə yerindədir
Ekologiya
- 12 noyabr, 2025
- 10:34
Bakının Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi ərazisində torpaq sürüşməsi olub.
"Report" xəbər verir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin mütəxəssisləri hazırda hadisə yerindədir.
Agentliyin idarə heyətinin sədri Əli Əliyev bildirib ki, hazırda ərazidə araşdırma və monitorinqlər aparılır, nəticələr barədə məlumat veriləcək.
