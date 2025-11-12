İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Əhmədlidə torpaq sürüşüb, mütəxəssislər hadisə yerindədir

    Ekologiya
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:34
    Əhmədlidə torpaq sürüşüb, mütəxəssislər hadisə yerindədir

    Bakının Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi ərazisində torpaq sürüşməsi olub.

    "Report" xəbər verir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin mütəxəssisləri hazırda hadisə yerindədir.

    Agentliyin idarə heyətinin sədri Əli Əliyev bildirib ki, hazırda ərazidə araşdırma və monitorinqlər aparılır, nəticələr barədə məlumat veriləcək.

    Torpaq sürüşməsi Əhmədli qəsəbəsi Geoloji Kəşfiyyat Agentliyi
    Video
    В поселке Ахмедли произошел оползень

    Son xəbərlər

    11:41

    Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    11:34

    "Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə

    Maliyyə
    11:33

    Braziliya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    11:32

    Himalay Məmişov: "Qeyri-neft-qaz gəlirlərində artım neft-qaz gəlirlərində artımı üstələyib"

    Maliyyə
    11:32

    Ermənistanda 8-dən çox din xadimi istintaqa çağırılıb

    Region
    11:30

    Adil Kərimli Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:30

    Ukraynanın ədliyyə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Region
    11:28

    ADB: "Cənubi Qafqazda KOB-ların payının azalması fonunda iri şirkətlərin kreditləşdirilmə payı artır"

    Biznes
    11:27

    İran XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti