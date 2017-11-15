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    В Париже прошла презентация, связанная с кандидатурой Баку на проведение "EXPO-2025"

    Азербайджан предложил организовать EXPO-2025 с 10 мая по 10 ноября© Report

    Париж. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Париже на 162-й Генассамблее Международного бюро выставок (BIE) прошла презентация городов, кандидатура которых выдвинута для проведения выставки "EXPO-2025".

    Как сообщает французское бюро Report, на презентации Баку - одного из городов-кандидатов, присутствовали помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, министр финансов Самир Шарифов и другие официальные лица.

    Азербайджан представил на выставку "EXPO-2025" обладающий большим значением для человечества проект "Развитие человеческого капитала: построение более лучшего будущего".

    Презентация Баку состояла из трех подтем.

    Первая тема, называемая "Талант", посвящена будущему образования.

    Вторая тема под названием "Способность жить" связана с будущим здравоохранения.

    Последняя тема - "Реализация возможностей", посвящена будущему труда.

    Азербайджан предложил организовать "EXPO-2025" с 10 мая по 10 ноября. Город-победитель определится на Генассамблее BIE в ноябре 2018 года.

    Отметим, что кроме Баку в списке городов-кандидатов есть Екатеринбург (Россия), Осака (Япония) и Париж (Франция). 

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