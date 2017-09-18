В отношении сына бывшего депутата ММ избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Решением Насиминского районной суда в отношении сына бывшего депутата Милли Меджлиса Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Как сообщает Report, он обвиняется по ст. 315.2 (оказание сопротивления представителю власти или же применение силы) Уголовного кодекса.

Согласно указанной статье, его может ждать лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

В заявлении Report Г.Салахзаде отметил о переводе его сына Алигусейна Салахзаде в Бакинский следственный изолятор.

Он не согласен с выдвинутыми в отношении его сына обвинениями: "Между сыном и сотрудниками Управления водоканала Насиминского района произошел спор. Сотрудники управления водоканала пришли в квартиру в нерабочий день, что и стало причиной спора. Мой сын ударил одного из них и у него случился перелом челюсти. Впоследствии стороны помирились. Принятие теперь судом подобного решения непонятно".

Отметим, что первым информацию об аресте сына Г.Салахзаде распространил сайт olke.az.