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    В отеле Hyatt Regency женщина избила своего мужа

    Гражданин Великобритании получил телесные повреждения

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Баку иностранный гражданин был избит своей женой. 

    Как сообщает Report, гражданин Великобритании Алан Вильсон Александр Спенсер 1971 года рождения написал заявлении в полицию и сообщил, что был избит своей женой. 

    Он отметил, что его жена, жительница Баку Алиса Дмитриевна Дюмина 1986 года рождения, избила и нанесла ему телесные повреждения в отеле Hyatt Regencу, где он временно проживает. 

    По факту ведется расследование в 27-м отделении полиции Ясамальского районного управления полиции. 

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