В отеле Hyatt Regency женщина избила своего мужа

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Баку иностранный гражданин был избит своей женой.

Как сообщает Report, гражданин Великобритании Алан Вильсон Александр Спенсер 1971 года рождения написал заявлении в полицию и сообщил, что был избит своей женой.

Он отметил, что его жена, жительница Баку Алиса Дмитриевна Дюмина 1986 года рождения, избила и нанесла ему телесные повреждения в отеле Hyatt Regencу, где он временно проживает.

По факту ведется расследование в 27-м отделении полиции Ясамальского районного управления полиции.