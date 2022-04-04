Принимаются меры по тушению пожара в Огузе

В Огузском районе начался пожар на лесной территории, принадлежащей муниципальному фонду.​

Пожар, начавшийся в селе Моллалы Огузского района, из-за сильного ветра перекинулся на земли лесного фонда, расположенные на границе с селом.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в настоящее время местными органами МЧС, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села принимаются неотложные меры по тушению пожара и предотвращению его перехода на другие территории.

18:15

В Огузском районе начался пожар на лесной территории, принадлежащей муниципальному фонду.​

​По данным Северо-Западного бюро Report, пожар произошел сегодня вечером в лесостепных районах, принадлежащих муниципалитетам, вблизи сел Хачмаз, Джалут и Синджан.​

Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники и значительное количество живой силы Огузской и Габалинской районных частей Государственной противопожарной защиты МЧС. Тушение пожара осложнялось сильным ветром.

Согласно информации, пожар все еще продолжается.