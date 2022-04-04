Принимаются меры по тушению пожара в Огузе

Пожар, начавшийся в селе Моллалы Огузского района, из-за сильного ветра перекинулся на земли лесного фонда, расположенные на границе с селом.
Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
По ее словам, в настоящее время местными органами МЧС, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села принимаются неотложные меры по тушению пожара и предотвращению его перехода на другие территории.
В Огузском районе начался пожар на лесной территории, принадлежащей муниципальному фонду.
По данным Северо-Западного бюро Report, пожар произошел сегодня вечером в лесостепных районах, принадлежащих муниципалитетам, вблизи сел Хачмаз, Джалут и Синджан.
Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники и значительное количество живой силы Огузской и Габалинской районных частей Государственной противопожарной защиты МЧС. Тушение пожара осложнялось сильным ветром.
Согласно информации, пожар все еще продолжается.