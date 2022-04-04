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Принимаются меры по тушению пожара в Огузе

Принимаются меры по тушению пожара в Огузе В Огузском районе начался пожар на лесной территории, принадлежащей муниципальному фонду.​
Происшествия
4 апреля 2022 г. 19:22
Принимаются меры по тушению пожара в Огузе

Пожар, начавшийся в селе Моллалы Огузского района, из-за сильного ветра перекинулся на земли лесного фонда, расположенные на границе с селом.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в настоящее время местными органами МЧС, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села принимаются неотложные меры по тушению пожара и предотвращению его перехода на другие территории.

18:15

В Огузском районе начался пожар на лесной территории, принадлежащей муниципальному фонду.​

​По данным Северо-Западного бюро Report, пожар произошел сегодня вечером в лесостепных районах, принадлежащих муниципалитетам, вблизи сел Хачмаз, Джалут и Синджан.​

Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники и значительное количество живой силы Огузской и Габалинской районных частей Государственной противопожарной защиты МЧС. Тушение пожара осложнялось сильным ветром.

Согласно информации, пожар все еще продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоOğuzdakı yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür

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