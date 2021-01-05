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В Огузе выявлена нарушавшая карантин чайхана

В Огузе выявлена нарушавшая карантин чайхана Владелец чайханы Имран Гашимов и клиенты нарушали правила усиленного карантинного режима
Происшествия
5 января 2021 г. 12:02
В Огузе выявлена нарушавшая карантин чайхана
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В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Огузского районного отделения полиции, в селе Керимли была выявлена чайхана, тайно принимавшая посетителей вопреки правилам карантина.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Было установлено, что владелец чайханы Имран Гашимов и клиенты нарушали правила усиленного карантинного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ст.211 Кодекса об административных проступках АР и наложен штраф.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda karantin qaydalarını pozan çayxana aşkar edilib

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