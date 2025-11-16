В Огузе совершено убийство 47-летней женщины, подозреваемый задержан

В селе Джалуд Огузского района совершено убийство 47-летней женщины, правоохранители задержали подозреваемого.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Захира Эльхан гызы Гахраманова (1978 г.р.) была убита острым предметом в своем доме.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступного деяния сына убитой О. Г. (2010 г.р.).

По факту ведется расследование.