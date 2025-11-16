Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Огузе совершено убийство 47-летней женщины, подозреваемый задержан

    Происшествия
    • 16 ноября, 2025
    • 11:08
    В Огузе совершено убийство 47-летней женщины, подозреваемый задержан

    В селе Джалуд Огузского района совершено убийство 47-летней женщины, правоохранители задержали подозреваемого.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, Захира Эльхан гызы Гахраманова (1978 г.р.) была убита острым предметом в своем доме.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступного деяния сына убитой О. Г. (2010 г.р.).

    По факту ведется расследование.

    Oğuzda 47 yaşlı qadın qətlə yetirilib, oğlu saxlanılıb

